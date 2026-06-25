De la guerre d'Ukraine en 2025

A contre-courant de l'approche médiatique, à partir d'une analyse rigoureuse de ses origines anciennes et contemporaines, de ses principaux déterminants stratégiques, de l'évaluation des pertes humaines et des destructions estimées en 2025, ce livre présente les suites géopolitiques, financières et juridiques de la guerre d'Ukraine, déjà constatées ou mises en oeuvre. Au-delà des considérations militaires, économiques, matérielles et humaines, la dimension morale et civilisationnelle de l'affrontement constitue pour les Européens un enjeu fondamental. Il révèle la fracture qui sépare les démocraties des puissances révisionnistes et envisage le futur de la sécurité européenne à l'issue de la guerre.