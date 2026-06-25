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De la guerre d'Ukraine en 2025

Christian Girard

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A contre-courant de l'approche médiatique, à partir d'une analyse rigoureuse de ses origines anciennes et contemporaines, de ses principaux déterminants stratégiques, de l'évaluation des pertes humaines et des destructions estimées en 2025, ce livre présente les suites géopolitiques, financières et juridiques de la guerre d'Ukraine, déjà constatées ou mises en oeuvre. Au-delà des considérations militaires, économiques, matérielles et humaines, la dimension morale et civilisationnelle de l'affrontement constitue pour les Européens un enjeu fondamental. Il révèle la fracture qui sépare les démocraties des puissances révisionnistes et envisage le futur de la sécurité européenne à l'issue de la guerre.

Par Christian Girard
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Christian Girard

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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De la guerre d'Ukraine en 2025

Christian Girard

Paru le 25/06/2026

262 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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