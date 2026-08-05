Né dans l'immensité blanche de la forêt boréale, Croc-Blanc découvre très tôt un monde où ne règnent que la faim, le froid et la loi du plus fort. Arraché à la liberté sauvage pour être dressé, maltraité, puis peu à peu apprivoisé, le jeune loup traverse des épreuves qui reflètent la violence d'un territoire encore sauvage. Jack London connaît bien cet univers ; lui-même a affronté les pistes du Yukon lors de la ruée vers l'or, observant de près la dureté de la vie des chercheurs et la puissance fascinante de la nature arctique. De cette expérience naît un récit où se mêlent réalisme, aventure et réflexion sur la frontière fragile entre l'homme et l'animal. Publié en 1906, Croc-Blanc connut un immense succès, devenant le plus populaire des romans de London.