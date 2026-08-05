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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Croc-Blanc

Jack London

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Né dans l'immensité blanche de la forêt boréale, Croc-Blanc découvre très tôt un monde où ne règnent que la faim, le froid et la loi du plus fort. Arraché à la liberté sauvage pour être dressé, maltraité, puis peu à peu apprivoisé, le jeune loup traverse des épreuves qui reflètent la violence d'un territoire encore sauvage. Jack London connaît bien cet univers ; lui-même a affronté les pistes du Yukon lors de la ruée vers l'or, observant de près la dureté de la vie des chercheurs et la puissance fascinante de la nature arctique. De cette expérience naît un récit où se mêlent réalisme, aventure et réflexion sur la frontière fragile entre l'homme et l'animal. Publié en 1906, Croc-Blanc connut un immense succès, devenant le plus populaire des romans de London.

Par Jack London
Chez Hachette

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Auteur

Jack London

Editeur

Hachette

Genre

Collège

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Croc-Blanc

Jack London trad. Daniel Alibert-Kouraguine

Paru le 05/08/2026

240 pages

Hachette

6,90 €

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Scannez le code barre 9782017351818
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