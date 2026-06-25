L'école qui change le Bénin

A la croisée de la science, de l'expérience et de l'engagement, cet ouvrage propose une lecture systémique de l'Ecole au Bénin, de la maternelle au supérieur. Il en décrypte les dynamiques, les blocages et les enjeux majeurs de gouvernance, de qualité, d'équité et de financement, à partir de données rigoureuses. Au-delà d'un diagnostic sans complaisance, il formule des propositions concrètes et ouvre un dialogue entre acteurs. Véritable boussole stratégique, il invite à refonder l'éducation comme levier central de développement durable et inclusif dans un Bénin en pleine mutation.