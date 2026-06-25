Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'école qui change le Bénin

Kamel Arêo Garba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée de la science, de l'expérience et de l'engagement, cet ouvrage propose une lecture systémique de l'Ecole au Bénin, de la maternelle au supérieur. Il en décrypte les dynamiques, les blocages et les enjeux majeurs de gouvernance, de qualité, d'équité et de financement, à partir de données rigoureuses. Au-delà d'un diagnostic sans complaisance, il formule des propositions concrètes et ouvre un dialogue entre acteurs. Véritable boussole stratégique, il invite à refonder l'éducation comme levier central de développement durable et inclusif dans un Bénin en pleine mutation.

Par Kamel Arêo Garba
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Kamel Arêo Garba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'école qui change le Bénin par Kamel Arêo Garba

Commenter ce livre

 

L'école qui change le Bénin

Kamel Arêo Garba

Paru le 25/06/2026

230 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336616049
9782336616049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.