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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Apnées carcérales

Monique Soulard-Pechberty

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"La prison ne punit pas, elle anéantit". Fruit de quinze années de travail au coeur de la détention, Apnées carcérales retrace le parcours d'une accompagnatrice d'insertion des personnes en aménagement de peine, et les destins des détenus suivis par ce dispositif. Cri d'alarme contre la violence du milieu carcéral, qui broie autant les prisonniers que le personnel, ce témoignage lève les tabous sur nos prisons, interroge la réponse qu'elles apportent à certains délits et prend, enfin, la forme d'un puissant plaidoyer : et si un autre système pénitentiaire, plus humain, était possible ? Une fiction documentaire soutenue par une plume sans concession, qui ouvre le débat et dévoile la réalité derrière les murs de nos prisons.

Par Monique Soulard-Pechberty
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Monique Soulard-Pechberty

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Apnées carcérales

Monique Soulard-Pechberty

Paru le 25/06/2026

146 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

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