"La prison ne punit pas, elle anéantit". Fruit de quinze années de travail au coeur de la détention, Apnées carcérales retrace le parcours d'une accompagnatrice d'insertion des personnes en aménagement de peine, et les destins des détenus suivis par ce dispositif. Cri d'alarme contre la violence du milieu carcéral, qui broie autant les prisonniers que le personnel, ce témoignage lève les tabous sur nos prisons, interroge la réponse qu'elles apportent à certains délits et prend, enfin, la forme d'un puissant plaidoyer : et si un autre système pénitentiaire, plus humain, était possible ? Une fiction documentaire soutenue par une plume sans concession, qui ouvre le débat et dévoile la réalité derrière les murs de nos prisons.