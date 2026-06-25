Un chirurgien en outre-mer dans la période post-coloniale

Ce récit autobiographique est une ode à la liberté inspirée par la soif de découverte. A l'issue d'une enfance heureuse et insouciante, bercée par les sortilèges madécasses et la magie des limbes australs, Vincent Dussol va emprunter des chemins de traverse qui l'amèneront à un exercice inédit, conjuguant la chirurgie et l'anthropologie. Interpellé très tôt par les rapports entre la France métropolitaine et ses anciennes colonies, son parcours, d'une grande intensité dramatique, se mêle à l'histoire d'un pays aux prises avec les soubresauts de la décolonisation dont il propose une analyse originale. A la croisée de la pratique scientifique et de la réflexion humaniste, l'auteur nous livre ici, avec sincérité et sans artifice, le récit grandiose, plein de déchirements et de passion, d'un cheminement intellectuel et philosophique vers sa liberté et son indépendance.