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Spidey et les dinos

Disney

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Les rituels du soir racontés par des petits personnages coquins ! - Une collection d'histoires pour les tout-petits... qui n'ont pas envie d'aller au lit ! - Une courte aventure inédite et amusante, à lire à son enfant avant de se s'endormir. Ensemble, découvrez la drôle d'aventure d'un petit héros, qui va finir par avoir très sommeil... - Le temps du coucher devient un moment de joie et de complicité. - Un livre solide en tout-carton et une maquette simple, adaptée aux bébés. Dès 12 mois. L'histoire : Tous les enfants ne sont pas sages comme des images, surtout quand il est l'heure d'aller au lit... C'est le cas de ce coquin de Spidey, qui refuse de se coucher !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Tout-carton

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Spidey et les dinos

Disney

Paru le 05/08/2026

14 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017327981
9782017327981
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