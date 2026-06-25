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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

"Il n'y a pas d'homosexuels africains !"

Franck Bouchetal Pellegri

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Destiné à un large public, l'ouvrage livre une analyse fine des parcours de vie et de la construction homosexuelle de 155 hommes demandeurs d'asile ouest-africains. Au-delà de données uniques sur leurs vécus, il offre un point de vue singulier sur leur migration, leur exil en France, la procédure de demande d'asile LGBTI, et son accompagnement. En outre, pour témoigner de vécus réels, exposer la manière dont les réfugiés en rendent compte à des interlocuteurs occidentaux, et illustrer les interprétations de l'auteur, chaque chapitre s'appuie sur l'histoire reconstruite d'un personnage modèle. Après une introduction resituant les enjeux et les questionnements soulevés par la rencontre de ces individus, l'ouvrage explore leurs origines et leurs singularités ; leurs difficultés avec les procédures de demande d'asile et les motivations et les conditions de leur exil. Il aborde ensuite l'existence de cheminements spécifiques de construction identitaire, et les évocations d'anormalités de genre, de sentiments de différence, d'expérimentations sexuelles entre adolescents, de sexualités dissymétriques forcées ou négociées, de " choix " d'expériences homosexuelles tardives, de partenariats sexuels ou romantiques, ou de références sur l'homosexualité. Il s'intéresse enfin aux processus d'acceptation et d'affirmation dans l'orientation sexuelle des réfugiés, et à l'incidence de l'entourage sur leur parcours, avant de se conclure par une modélisation de leur cheminement.

Par Franck Bouchetal Pellegri
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Franck Bouchetal Pellegri

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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"Il n'y a pas d'homosexuels africains !"

Franck Bouchetal Pellegri

Paru le 25/06/2026

296 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

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