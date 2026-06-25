Naissance d’une nation

Un manuscrit, vieux de trente ans, sort de l'oubli ! Georges Kazangba n'est pas le premier à parler de l'histoire centrafricaine, mais son récit est celui d'un acteur et d'un témoin. Membre du MESAN (Mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire) dès la création de ce parti en 1948, il a 27 ans quand Boganda en fait son adjoint à la mairie de Bangui en 1956. Le vent de l'indépendance souffle, mais voilà que, le 29 mars 1959, Boganda meurt dans le crash de l'avion qui le ramenait à Bangui - en pleine campagne électorale dont Georges Kazangba, député à l'Assemblée constituante, était le directeur. L'Indépendance se fera donc sans le président-fondateur et la nouvelle république suivra un itinéraire aux nombreux soubresauts, que Georges Kazangba traversera comme haut fonctionnaire. On peut, avec le recul du temps et en connaissant la suite des événements, juger le passé d'une manière ou d'une autre. Mais le vécu des acteurs reste une source essentielle pour les historiens.