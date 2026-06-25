Sous la faveur de Dieu

L'autrice de ce récit émouvant et plein d'espérance puise une force inébranlable dans sa foi en Dieu à la suite du diagnostic d'un cancer de la thyroïde. Soutenue par sa famille et des alliés précieux, elle se bat sans relâche. Transformée par l'épreuve, elle apprend à écouter son corps et à briser le silence sur la souffrance. Aujourd'hui, elle vit pleinement chaque instant, portée par la gratitude. Son témoignage est un hymne à la résilience, prouvant qu'avec la faveur de Dieu, on peut traverser l'impensable.