Elle a été élevée pour obéir. Il a été forgé pour tuer. Dans la mafia irlandaise, le destin ne se discute pas... et encore moins le mariage. Promise depuis l'enfance à Cian Branagh, The Death, héritier aussi impitoyable qu'insaisissable, Ella Regan s'apprête à devenir la femme d'un homme dont tout le monde redoute le nom. Mais sous le masque de l'obéissance et du devoir se cache autre chose. Liés par une union qu'ils n'ont pas choisie, ils vont se heurter, se défier... et s'attirer. Jusqu'à franchir une limite dont aucun d'eux ne sortira indemne. Car dans un monde où la loyauté se paie dans le sang, l'amour pourrait bien être la plus dangereuse des faiblesses.