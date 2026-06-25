L’aventure de l’apprendre et de l’exercice de la pensée

Cet ouvrage constitue une synthèse d'une carrière de recherche enseignement universitaire et de conseil pédagogique. Il retrace une obsession de chercheur : la question de la conceptualisation liée à la secondarisation. Qu'est-ce que conceptualiser ? Par quel processus apprend-on ? Quels sont les étayages possibles ? En réponse, le glissement conceptuel par paliers de conceptualisation semble un facilitateur pertinent, avec quelques outils adéquats. Ces glissements progressifs dans la conceptualisation sont illustrés par des exemples en étude de la langue et en géométrie afin d'observer le passage de la perception sensible localisée ou de l'outil à l'objet théorique et universel. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs, aux formateurs et aux enseignants qui s'interrogent sur apprendre et penser.