Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L’aventure de l’apprendre et de l’exercice de la pensée

Philippe Clauzard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage constitue une synthèse d'une carrière de recherche enseignement universitaire et de conseil pédagogique. Il retrace une obsession de chercheur : la question de la conceptualisation liée à la secondarisation. Qu'est-ce que conceptualiser ? Par quel processus apprend-on ? Quels sont les étayages possibles ? En réponse, le glissement conceptuel par paliers de conceptualisation semble un facilitateur pertinent, avec quelques outils adéquats. Ces glissements progressifs dans la conceptualisation sont illustrés par des exemples en étude de la langue et en géométrie afin d'observer le passage de la perception sensible localisée ou de l'outil à l'objet théorique et universel. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs, aux formateurs et aux enseignants qui s'interrogent sur apprendre et penser.

Par Philippe Clauzard
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Philippe Clauzard

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’aventure de l’apprendre et de l’exercice de la pensée par Philippe Clauzard

Commenter ce livre

 

L’aventure de l’apprendre et de l’exercice de la pensée

Philippe Clauzard

Paru le 25/06/2026

284 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336593166
9782336593166
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.