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#Imaginaire

Bon vent Lao

Charles Sommer

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Ayant décidé d'arrêter de se battre contre sa maladie, Lao veut prendre le temps de faire ses adieux à ceux qu'il aime. Larissa, sa soeur d'arme russe auprès de et contre qui il a combattu durant ses années dans les opérations spéciales chinoises, vient rendre ses hommages à celui qui, chemin faisant, est devenu un véritable ami. Ces quelques pages illustrées sont tel un poème que nous avons voulu mettre en scène comme ça, juste pour, l'espace d'un instant, reprendre un peu le temps de respirer les odeurs du présent. Destiné à un public averti : drogues légales (cigarette, thé), maladie, évocation de la mort.

Par Charles Sommer
Chez Charles Sommer - A demeure

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Auteur

Charles Sommer

Editeur

Charles Sommer - A demeure

Genre

Erotique

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Bon vent Lao

Charles Sommer

Paru le 01/09/2026

26 pages

Charles Sommer - A demeure

8,00 €

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Scannez le code barre 9791098693113
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