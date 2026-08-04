L'essentiel de l'analyse en L1

Ce livre se destine aux étudiants de première année souhaitant cibler l'essentiel des connaissances et des savoir-faire à acquérir en analyse pour réussir leurs examens de première année universitaire. L'ouvrage parcourt et complète l'ensemble des prérequis incontournables en analyse pour tout étudiant souhaitant poursuivre des études supérieures en mathématiques. Chaque notion traitée s'accompagne : - des définitions, des propriétés et des théorèmes cruciaux que tout étudiant se doit de connaître ; - de nombreux exercices ; - de leurs corrigés détaillés, qui permettront aux étudiants de tester la qualité de leurs apprentissages, les plus importants étant commentés en vidéo.