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#Essais

Concours commun IEP 2027. Plus de 100 fiches pour réussir l'épreuve de questions contemporaines

René Rampnoux, Franck Jacquet, Marin Joly, Martin Müller

ActuaLitté
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Plus de 100 fiches pour réussir l'épreuve de Questions contemporaines. L'épreuve de Questions contemporaines du concours offre toujours le choix au candidat avec une question ciblée sur chacun des deux thèmes. Pour réussir cette épreuve, cet ouvrage vous propose : - des conseils de méthode illustrés par des exemples précis ; - des fiches de culture générale pour cerner et approfondir les deux notions retenues ; - des fiches de lecture pour consolider vos connaissances ; - des dissertations entièrement rédigées.

Par René Rampnoux, Franck Jacquet, Marin Joly, Martin Müller
Chez Ellipses

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Auteur

René Rampnoux, Franck Jacquet, Marin Joly, Martin Müller

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Concours commun IEP 2027. Plus de 100 fiches pour réussir l'épreuve de questions contemporaines

René Rampnoux, Franck Jacquet, Marin Joly, Martin Müller

Paru le 15/09/2026

450 pages

Ellipses

29,00 €

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Scannez le code barre 9782340116504
9782340116504
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