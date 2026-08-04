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Maths approfondies - ECG2

Lionel Magnis

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Cet ouvrage est destiné aux étudiants de classe préparatoire ECG, 2e année, option mathématiques approfondies. Il contient : - tout le programme de 2e année ; - de nombreux rappels de 1re année ; - des éléments hors-programme qui tombent fréquemment au concours ; - 118 méthodes détaillées ; - des centaines d'exemples d'application ; - plus de 100 exercices d'approfondissement et leurs corrigés ; - en conclusion de chaque chapitre, une interro bilan avec corrigé et barème en video ; - des liens vers de nombreux autres compléments vidéos (démonstrations, explications, astuces).

Par Lionel Magnis
Chez Ellipses

|

Auteur

Lionel Magnis

Editeur

Ellipses

Genre

Préparation aux examens

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Maths approfondies - ECG2

Lionel Magnis

Paru le 04/08/2026

464 pages

Ellipses

29,00 €

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Scannez le code barre 9782340115736
9782340115736
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