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#Roman francophone

Le secret d'Emmy ; L'incertitude au coeur

Karin Baine, Robin Gianna

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Le secret d'Emmy, Karin Baine Depuis l'enfance, Emmy aime Sam en secret. Jamais elle ne lui a avoué ses sentiments, de peur de gâcher leur précieuse amitié. Elle se tait encore quand, à la faveur d'une soirée de mariage, tous deux succombent au désir. Il ne s'agira entre eux que d'une aventure, se jurent-ils avant de passer une nuit époustouflante. Et elle se tait toujours lorsque, après la découverte de sa grossesse, Sam lui propose un mariage de convenance... L'incertitude au coeur, Robin Gianna Bree n'a aucun regret d'avoir rompu ses fiançailles avec le Dr Sean Latham : malgré des débuts dignes d'un conte de fées, elle s'est rendu compte qu'il y avait trop de différences irréconciliables entre eux... Seulement, quand elle apprend que Sean s'est inscrit sur un site de rencontres, Bree a l'impression de recevoir un coup de poignard en plein coeur. Se pourrait-il qu'elle ait pris la mauvaise décision en le quittant ? Romans réédités

Par Karin Baine, Robin Gianna
Chez Harlequin

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Auteur

Karin Baine, Robin Gianna

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le secret d'Emmy ; L'incertitude au coeur

Karin Baine, Robin Gianna

Paru le 03/08/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280533546
9782280533546
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