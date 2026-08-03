Une nuit, des jumeaux ; La passion en mémoire

Intégrale de la série " Idylles à St. Barnabas " Un grand hôpital, les plus belles histoires d'amour... Une nuit, des jumeaux, Louisa Heaton "Tu veux bien m'embrasser ? " Eprouvée par une terrible journée à l'hôpital, Samantha trouve du réconfort dans les bras du Dr Yanis Baptiste. Dès le lendemain, elle aura quitté Paris et ne reverra plus ce confrère avec lequel elle a brièvement collaboré... Du moins le croit-elle car, peu après son retour chez elle, Samantha apprend que leur nuit de passion n'a pas été sans conséquence : elle attend des jumeaux ! La passion en mémoire, Annie Claydon Ravie, Clemmie arrive à l'hôpital St. Barnabas où, durant six semaines, elle intégrera la meilleure équipe de neurologie du pays ! Hélas, le directeur du service se révèle être Gil Alexander, l'homme dont elle est tombée amoureuse sept ans plus tôt, avant qu'il disparaisse du jour au lendemain. Encore furieuse contre lui, elle découvre avec stupeur que, frappé d'amnésie, Gil a tout oublié de leur liaison passée... Romans réédités