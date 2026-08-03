L'enfant de Santa Cruz

Face à Javier Torres, Emerald voit les souvenirs affluer. Il a suffi que cet homme lui sourie pour qu'elle s'approche de lui. Qu'il la touche pour qu'elle s'enflamme. Hélas, il lui a menti sur son identité et la raison de son séjour à Santa Cruz. Il l'a trompée, manipulée, alors qu'elle lui offrait son coeur et son corps. Le revoir aujourd'hui, dix-huit mois après sa disparition, est un choc d'autant plus grand qu'il ignore tout de son précieux secret : Emerald a donné naissance à un petit garçon... Leur enfant. Roman réédité