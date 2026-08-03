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#Roman francophone

L'enfant de Santa Cruz

Natalie Anderson

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Face à Javier Torres, Emerald voit les souvenirs affluer. Il a suffi que cet homme lui sourie pour qu'elle s'approche de lui. Qu'il la touche pour qu'elle s'enflamme. Hélas, il lui a menti sur son identité et la raison de son séjour à Santa Cruz. Il l'a trompée, manipulée, alors qu'elle lui offrait son coeur et son corps. Le revoir aujourd'hui, dix-huit mois après sa disparition, est un choc d'autant plus grand qu'il ignore tout de son précieux secret : Emerald a donné naissance à un petit garçon... Leur enfant. Roman réédité

Par Natalie Anderson
Chez Harlequin

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Auteur

Natalie Anderson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'enfant de Santa Cruz

Natalie Anderson

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280533515
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