Liaison oubliée

L'impitoyable Thanasis Zacharias est l'héritier d'un empire auréolé de scandales. Une seule femme a jamais compté pour lui... et elle est morte, hélas ! Du moins le croit-il, car cinq ans plus tard il la retrouve vivante mais amnésique. Alors que sa fiancée s'apprête à en épouser un autre, Thanasis ne peut s'empêcher de l'approcher. Chaque contact illicite éveille en lui un désir brûlant. Quant à la belle Selwen, il est clair que son corps se souvient de leurs étreintes passées. Cette attraction sera-t-elle assez puissante pour que la jeune femme recouvre la mémoire ?