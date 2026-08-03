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#Roman francophone

Liaison oubliée

Caitlin Crews

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L'impitoyable Thanasis Zacharias est l'héritier d'un empire auréolé de scandales. Une seule femme a jamais compté pour lui... et elle est morte, hélas ! Du moins le croit-il, car cinq ans plus tard il la retrouve vivante mais amnésique. Alors que sa fiancée s'apprête à en épouser un autre, Thanasis ne peut s'empêcher de l'approcher. Chaque contact illicite éveille en lui un désir brûlant. Quant à la belle Selwen, il est clair que son corps se souvient de leurs étreintes passées. Cette attraction sera-t-elle assez puissante pour que la jeune femme recouvre la mémoire ?

Par Caitlin Crews
Chez Harlequin

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Auteur

Caitlin Crews

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Liaison oubliée

Caitlin Crews

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529815
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