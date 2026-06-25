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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Qui est mon père ?

Maître Madaga

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Rescapée miraculeuse d'un viol collectif, Séa porte plainte contre un haut gradé de l'armée, sans savoir que, depuis son arrivée à Beni, elle est devenue la cible des djihadistes ADF-Nalu. Son enlèvement déclenche une alliance improbable entre anciens ennemis, contraints d'unir leurs forces pour la retrouver. Mais Séa orchestre une évasion spectaculaire, faisant échouer la rançon exigée, fragilisant le financement terroriste de ses ravisseurs et libérant près d'une centaine de détenus. Désormais en fuite, une question qui la hante depuis des lustres resurgit dans son esprit : qui est réellement son père ? Sa mère, Thérèse, exilée en Europe, trouvera-t-elle le courage d'affronter la vérité ? Ou gardera-t-elle la clé de l'énigme ?

Par Maître Madaga
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Maître Madaga

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Qui est mon père ?

Maître Madaga

Paru le 25/06/2026

288 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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