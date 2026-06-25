Qui est mon père ?

Rescapée miraculeuse d'un viol collectif, Séa porte plainte contre un haut gradé de l'armée, sans savoir que, depuis son arrivée à Beni, elle est devenue la cible des djihadistes ADF-Nalu. Son enlèvement déclenche une alliance improbable entre anciens ennemis, contraints d'unir leurs forces pour la retrouver. Mais Séa orchestre une évasion spectaculaire, faisant échouer la rançon exigée, fragilisant le financement terroriste de ses ravisseurs et libérant près d'une centaine de détenus. Désormais en fuite, une question qui la hante depuis des lustres resurgit dans son esprit : qui est réellement son père ? Sa mère, Thérèse, exilée en Europe, trouvera-t-elle le courage d'affronter la vérité ? Ou gardera-t-elle la clé de l'énigme ?