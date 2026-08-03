Les secrets du donjon

Comté d'Oxford, 1238 Constance de Marmont est fiancée depuis ses cinq ans à Merrick, fils de d'un puissant seigneur, et hébergée chez lui à Tregellas. Son enfance est marquée par les tourments infligés par les hommes de la famille et elle n'a de répit qu'au départ de Merrick, lorsqu'il quitte le château pour commencer son apprentissage de chevalier... Des années plus tard, il revient prendre possession de son fief et de sa promise. Constance, qui appréhendait ces retrouvailles, découvre avec surprise un homme séduisant et énigmatique, très différent du souvenir qu'elle en a gardé. Si différent, qu'elle commence à soupçonner Merrick de lui cacher de noirs secrets. Et ses craintes grandissent encore quand, sitôt leurs noces conclues, d'inquiétants incidents se produisent au château... Frères d'armes 3/5 A propos de l'autrice La notoriété de cette passionnée d'histoire médiévale dépasse aujourd'hui largement les frontières américaines. Les romans de Margaret Moore, publiés dans le monde entier, figurent régulièrement parmi les meilleures ventes du prestigieux USA Today.