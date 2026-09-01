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Un grand coup de pompes

Bruno Testa

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C'est l'histoire d'une " triplette épatante " : Fred (le cerveau malgré lui), Momo (le rasta hilare) et le Gros Robert (la force très tranquille qui vit encore chez sa maman). Ces trois habitués du PMU, plus familiers du RSA que du monde de l'entreprise, se voient offrir un " plan en or " par les frères Peppone, des truands marseillais : reprendre une agence de pompes funèbres en faillite. Mais attention, ici les cercueils servent surtout de paravent à un trafic d'import-export bien opaque. Entre deux verres de Jack Daniels et les vapeurs de joints, nos trois bras cassés vont devoir apprendre le métier de croque-mort tout en essayant de ne pas devenir les prochains clients de l'agence.

Par Bruno Testa
Chez Editions du Caïman

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Auteur

Bruno Testa

Editeur

Editions du Caïman

Genre

Romans policiers

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Un grand coup de pompes

Bruno Testa

Paru le 01/09/2026

228 pages

Editions du Caïman

15,00 €

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