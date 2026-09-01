Un grand coup de pompes

C'est l'histoire d'une " triplette épatante " : Fred (le cerveau malgré lui), Momo (le rasta hilare) et le Gros Robert (la force très tranquille qui vit encore chez sa maman). Ces trois habitués du PMU, plus familiers du RSA que du monde de l'entreprise, se voient offrir un " plan en or " par les frères Peppone, des truands marseillais : reprendre une agence de pompes funèbres en faillite. Mais attention, ici les cercueils servent surtout de paravent à un trafic d'import-export bien opaque. Entre deux verres de Jack Daniels et les vapeurs de joints, nos trois bras cassés vont devoir apprendre le métier de croque-mort tout en essayant de ne pas devenir les prochains clients de l'agence.