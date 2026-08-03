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#Roman francophone

La plume et le sabre

Anna Lyra

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Hispanie, 1067 Adélaïde a perdu toutes ses certitudes et tous ses repères depuis la bataille de Hastings. Blessée à l'épaule comme à l'âme, assaillie de trous de mémoire comme de visions angoissantes, elle ne trouve la sérénité que dans les parchemins, l'encre et les enluminures. Alors pourquoi se retrouve-t-elle à voyager sous une identité volée avec les Maures, loin de tout ce qu'elle connaît, sur des routes emplies de danger ? Serait-ce pour suivre ses étranges rêves d'un arbre entre mer et soleil ? Ou pour ne jamais être séparée de Tariq, le prince exilé aux yeux de nuit et au coeur de poète ? A propos de l'autrice Férue d'Histoire et de belles histoires, Anna Lyra a une formation d'historienne et nourrit une véritable passion pour le passé, les vies de nos ancêtres telles qu'elles ont pu être. L'écriture, elle la vit depuis qu'elle sait tenir un crayon : elle a remporté son premier prix littéraire à douze ans, a été publiée à dix-sept ans sous un autre nom. Cette jeune maman a coutume de dire qu'elle a les pieds dans le présent, le coeur dans le passé et la tête dans les nuages. Sa plume pétillante nous emporte dans un tourbillon de romance, d'Histoire, d'aventure, avec une petite touche d'humour.

Par Anna Lyra
Chez Harlequin

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Auteur

Anna Lyra

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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La plume et le sabre

Anna Lyra

Paru le 03/08/2026

432 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280527637
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