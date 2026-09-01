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L'essentiel du droit public

Jean-Claude Zarka

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Une présentation pratique du droit public composé de 5 branches du droit (droits constitutionnel, administratif et européen - finances publiques - fonction publique) et qui peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement des personnes publiques ainsi que les rapports entre la puissance publique et les particuliers. Cette nouvelle édition 2026 présente l'intégralité du programme de droit public que l'on retrouve dans la plupart des concours de la fonction publique (concours des catégories A et B) ; elle intègre les éléments d'actualité les plus récents. Points forts - A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière

Par Jean-Claude Zarka
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Jean-Claude Zarka

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Concours administratifs

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L'essentiel du droit public

Jean-Claude Zarka

Paru le 01/09/2026

168 pages

Gualino Editeur

17,00 €

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