Le médecin du pôle sud ; Une maman à aimer

Le médecin du pôle Sud, Juliette Hyland Lorsque Helena débarque au pôle Sud, elle ignore encore quelle surprise de taille l'attend. A la clinique de la base où elle officiera comme infirmière, elle est accueillie par le Dr Carter Simpson, son amour d'adolescence ! Or, le jeune homme joyeux qui faisait battre son coeur s'est métamorphosé en un homme sombre, avide de solitude. Saura-t-elle gagner sa confiance et surtout lui redonner le sourire ? Une maman à aimer, Tina Beckett Quel bonheur de se retrouver seule avec sa fille ! Depuis qu'elle a quitté son ex-mari, violent, Maddy est heureuse : sa petite Chloé et elle vont prendre un nouveau départ dans la vie. Les hommes, c'est fini pour elle ! Maddy veut rester célibataire. Pourtant, quand Kaleb McBride, un de ses collègues de l'hôpital, lui murmure à l'oreille, un soir de bal, qu'il aimerait passer plus de temps avec elle, Maddy est bouleversée, contre toute raison... Romans réédités