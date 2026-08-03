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Le médecin du pôle sud ; Une maman à aimer

Juliette Hyland, Tina Beckett

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Le médecin du pôle Sud, Juliette Hyland Lorsque Helena débarque au pôle Sud, elle ignore encore quelle surprise de taille l'attend. A la clinique de la base où elle officiera comme infirmière, elle est accueillie par le Dr Carter Simpson, son amour d'adolescence ! Or, le jeune homme joyeux qui faisait battre son coeur s'est métamorphosé en un homme sombre, avide de solitude. Saura-t-elle gagner sa confiance et surtout lui redonner le sourire ? Une maman à aimer, Tina Beckett Quel bonheur de se retrouver seule avec sa fille ! Depuis qu'elle a quitté son ex-mari, violent, Maddy est heureuse : sa petite Chloé et elle vont prendre un nouveau départ dans la vie. Les hommes, c'est fini pour elle ! Maddy veut rester célibataire. Pourtant, quand Kaleb McBride, un de ses collègues de l'hôpital, lui murmure à l'oreille, un soir de bal, qu'il aimerait passer plus de temps avec elle, Maddy est bouleversée, contre toute raison... Romans réédités

Par Juliette Hyland, Tina Beckett
Chez Harlequin

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Auteur

Juliette Hyland, Tina Beckett

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le médecin du pôle sud ; Une maman à aimer

Juliette Hyland, Tina Beckett

Paru le 03/08/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280533539
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