L'essentiel des grands arrêts du droit administratif

Idéal pour les étudiants en droit, cet ouvrage réunit 90 fiches d'arrêts analysés et commentés, organisés en 12 chapitres thématiques couvrant notamment le service public, la police administrative, la justice administrative... Pourquoi choisir cet ouvrage ? - Une approche claire et structurée : les fiches sont structurées comme une fiche d'arrêt (faits, procédure et problème de droit) - Un support à jour et fiable : les chapitres suivent le programme de droit administratif dispensé en L2 - Un atout pour les travaux dirigés : des propositions de plans de commentaire d'arrêt - Une mise en perspective approfondie : des "Pour aller plus loin" permettent à l'étudiant de mettre en perspective l'arrêt En Licence ou en Master, cet ouvrage est l'allié indispensable pour assimiler les décisions majeures de droit administratif