L'iris et l'épervier

1204, Le Caire, Egypte Les Maures reprennent du terrain sur le royaume de Jérusalem. Alors que le roi lance la quatrième croisade, Renaud de Tonnerre atteint les rives d'Orient avec une poignée de soldats. Face à eux, une armée chaque jour grandissante. Comprenant qu'ils ne peuvent gagner en combat loyal, Renaud va user de ruse. Pour briser l'alliance entre l'Egypte et ses alliés, qui doit être conclue par un mariage, il enlève la future fiancée, le fleuron du sérail du sultan : la princesse Nesayem. Le chevalier chaste, élevé chez les Templiers, a beau se dire qu'il ne fait qu'obéir à son roi et servir son royaume, les grands yeux sombres de sa captive provoquent en lui un affrontement de sentiments inconnus... Croisades 4/5 A propos de l'autrice Penny Watson Webb savoure l'Histoire comme d'autres dévorent les pâtisseries. Férue d'anecdotes en tout genre, elle aime nous faire découvrir les arcanes de notre passé. Elle mélange à loisir les faits historiques à l'imaginaire, et partage avec ses lecteurs les aventures de ses héros. Complots, trahisons, guerres et conquêtes sont au rendez-vous, agrémentés du goût sucré de la passion.