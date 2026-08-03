La fauconnière des glaces

882, Rus' de Kiev Doux et sauvage... Le baiser qu'Ansgar le Viking vient de lui voler, après l'avoir réduite en esclavage, ne laisse pas Mya indifférente. Pourtant cet ennemi du Nord, le complice du raid qui l'a séparée des siens, est un redoutable guerrier déterminé à prouver sa valeur au gré des alliances et désalliances avec le prince varègue. Ansgar est de surcroît promis à Auðr, une guerrière au bouclier, qui veille de près sur sa chasse gardée. Autant de raisons pour la belle fauconnière de répondre à ce baiser par une morsure, sans se laisser conquérir. Jamais ! A propos de l'autrice Sophie Dabat a commencé à écrire très tôt - dès le CP, après avoir découvert Roald Dahl. Ces écrits sont restés ébauches durant très longtemps, jusqu'au jour où, lassée de critiquer les réussites des autres, elle a décidé de prendre son courage - ou plutôt sa plume - à deux mains. Pari tenu, le premier roman était écrit quelques mois plus tard. Depuis, le virus des livres s'est emparé d'elle et c'est une quinzaine de romans aujourd'hui qui sont nés sous sa plume, de la fantasy urbaine pour adultes à de la dystopie pour adolescents, en passant par des romances érotiques - pour adultes aussi...