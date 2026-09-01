Le droit des obligations englobe les liens de droit créés entre deux personnes soit volontairement, il s'agit des actes juridiques, soit involontairement, il s'agit des faits juridiques. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des obligations permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Pourquoi choisir ce manuel ? - A jour des dernières réformes et évolutions jurisprudentielles, cet ouvrage accompagne l'étudiant lors de ses révisions, en fournissant les clés pour maîtriser cette matière essentielle. - Il intègre la proposition de réforme du droit de la responsabilité civile dont on attend toujours l'aboutissement. - L'année 2026 est marquée par de nombreux points en jurisprudence qui portent notamment sur les avant-contrats, la validité, l'exécution ou la fin des contrats.