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#Polar

Tokyo revisitée

David Peace

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1949. Shimoyama, le pre ? sident des chemins de fer japonais a disparu. Son corps ne tarde pas a` e^tre retrouve ? , de ? membre ? , sur les voies. Shimoyama venait de proce ? der au licenciement de 30 000 travailleurs du rail, il e ? tait donc devenu une cible potentielle. Harry Sweeney, flic de ? sabuse ? du Montana, se retrouve charge ? d'enque^ter, sans conclusion de ? finitive. L'affaire rebondit en 1964 lorsqu'un auteur qui devait e ? crire sur l'affaire Shimoyama disparai^t. Cette fois, c'est un prive ? , Murota Hideki, qui tente de remonter la piste. L'affaire rebondira une dernie`re fois en 1989, alors que l'empereur Hirohito est mourant. Donald Reichenbach, un ancien agent de la CIA devenu un brillant traducteur, semble rattrape ? par son passe ? ...

Par David Peace
Chez Rivages

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Auteur

David Peace

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

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Tokyo revisitée

David Peace trad. Jean-Paul Gratias

Paru le 01/07/2026

640 pages

Rivages

10,00 €

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