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#Roman francophone

Pacte avec un magnat italien

Clare Connelly

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Pour toucher l'héritage de son père, Charlotte doit être la première de ses héritiers à convoler en justes noces. Hélas, faute d'amoureux, elle n'a d'autre choix que de proposer à son amant, Dante San Marino, de l'épouser. S'il est d'abord réticent à dire "oui" , le magnat italien finit par accepter son offre, à une seule condition. Tous deux devront jouer la comédie du bonheur et de l'amour devant sa grand-mère malade. Charlotte accepte sans hésiter, tout en sachant que tenir le rôle de fiancée sous le regard brûlant de Dante pourrait lui faire perdre la raison...

Par Clare Connelly
Chez Harlequin

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Auteur

Clare Connelly

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Pacte avec un magnat italien

Clare Connelly

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280528559
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