Pacte avec un magnat italien

Pour toucher l'héritage de son père, Charlotte doit être la première de ses héritiers à convoler en justes noces. Hélas, faute d'amoureux, elle n'a d'autre choix que de proposer à son amant, Dante San Marino, de l'épouser. S'il est d'abord réticent à dire "oui" , le magnat italien finit par accepter son offre, à une seule condition. Tous deux devront jouer la comédie du bonheur et de l'amour devant sa grand-mère malade. Charlotte accepte sans hésiter, tout en sachant que tenir le rôle de fiancée sous le regard brûlant de Dante pourrait lui faire perdre la raison...