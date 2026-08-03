Périgord, 1370 Sélène a beau trembler intérieurement, elle refuse de baisser les yeux face à Galhard, le chevalier noir qui vient de prendre le château. Pourtant, elle le sait, sa vie est terminée. Il a perdu sa femme et son fils de la main de son propre époux, elle représente la vengeance parfaite pour lui. Pourtant, malgré la peur, malgré les horreurs qui l'attendent certainement, Sélène tient tête à Galhard et rien n'éteindra le feu de son âme. Elle a déjà souffert sous le joug de son mari, dont la mort l'a délivrée d'une union sans respect ni amour. Que pourrait lui infliger de pire ce chevalier... ou lui faire découvrir ? A propos de l'autrice Penny Watson Webb savoure l'Histoire comme d'autres dévorent les pâtisseries. Férue d'anecdotes en tout genre, elle aime nous faire découvrir les arcanes de notre passé. Elle mélange à loisir les faits historiques à l'imaginaire, et partage avec ses lecteurs les aventures de ses héros. Complots, trahisons, guerres et conquêtes sont au rendez-vous, agrémentés du goût sucré de la passion.