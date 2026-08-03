Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le chevalier noir

Penny Watson Webb, Webb penny Watson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Périgord, 1370 Sélène a beau trembler intérieurement, elle refuse de baisser les yeux face à Galhard, le chevalier noir qui vient de prendre le château. Pourtant, elle le sait, sa vie est terminée. Il a perdu sa femme et son fils de la main de son propre époux, elle représente la vengeance parfaite pour lui. Pourtant, malgré la peur, malgré les horreurs qui l'attendent certainement, Sélène tient tête à Galhard et rien n'éteindra le feu de son âme. Elle a déjà souffert sous le joug de son mari, dont la mort l'a délivrée d'une union sans respect ni amour. Que pourrait lui infliger de pire ce chevalier... ou lui faire découvrir ? A propos de l'autrice Penny Watson Webb savoure l'Histoire comme d'autres dévorent les pâtisseries. Férue d'anecdotes en tout genre, elle aime nous faire découvrir les arcanes de notre passé. Elle mélange à loisir les faits historiques à l'imaginaire, et partage avec ses lecteurs les aventures de ses héros. Complots, trahisons, guerres et conquêtes sont au rendez-vous, agrémentés du goût sucré de la passion.

Par Penny Watson Webb, Webb penny Watson
Chez Harlequin

|

Auteur

Penny Watson Webb, Webb penny Watson

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chevalier noir par Penny Watson Webb, Webb penny Watson

Commenter ce livre

 

Le chevalier noir

Penny Watson Webb, Webb penny Watson

Paru le 03/08/2026

320 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280527958
9782280527958
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.