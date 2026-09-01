Intégrale de la série " Héritiers italiens " A ces hommes d'affaires beaux et puissants, il ne manque qu'un héritier ! Le secret d'Enzo Cardinali Cela fait quatre ans qu'Enzo Cardinali tente d'oublier la passion qu'il a connue avec la douce Matilda. Or, alors qu'il pensait ne jamais revoir celle qui l'a quitté sans un mot d'adieu, voilà qu'il la retrouve sur une île des Cotswolds... dotée d'un petit garçon. Un enfant qui a les mêmes yeux dorés que lui. Dès lors, Enzo est résolu à revendiquer sa paternité et à révéler au monde que le royaume de Monte Santa Maria a désormais un héritier ! L'enfant d'une vendetta La haine est le reflet de la passion. Alors que Stella s'apprête à venger sa famille du tort que les Cardinali lui ont causé, elle tombe dans les bras de Dante, son ennemi juré. Durant une nuit où rage et désir se mêlent, elle oublie la vendetta pour sombrer dans le plaisir. Une faiblesse qu'elle peine à se pardonner, une fois revenue à la raison. Seulement, il est trop tard pour regretter, car désormais Stella porte l'héritier de celui qu'elle n'aurait jamais dû cesser de détester... Romans réédités