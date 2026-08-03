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#Roman francophone

Un goût d'inattendu ; Faux mariage, vrais serments ; L'enfant surprise du cheikh

Lynne Marshall, Nadine Gonzalez, Sarah M. Anderson

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Un goût d'inattendu, Lynne Marshall "Avec moi, c'est satisfaction garantie ! " Alors que Lacy essaye de vanter le menu de son food truck, tout ce qu'elle dit semble avoir un double sens. Il est vrai que Zackery Gardner, le chef d'entreprise auquel elle s'adresse, est plus que séduisant ! Et, lorsqu'il lui demande d'enseigner la cuisine à son adorable fille, tous deux se rapprochent. Mais une révélation sur le passé familial de Lacy vient tout bouleverser... Faux mariage, vrais serments, Nadine Gonzales Gigi fulmine : par testament, son père lui impose d'attendre cinq ans avant de toucher son héritage... ou de se marier ! Sur les conseils d'un ami acteur, la productrice de films demande à Myles, un chef cuisinier réputé, de l'épouser. En échange, elle l'aidera à racheter son restaurant. Mais, entre le beau Myles et elle, le trouble s'installe et brouille les lignes de leur accord secret... que la presse menace de révéler ! + 1 roman gratuit dans ce livre : L'enfant surprise du cheikh, Sarah M. Anderson - réédité

Par Lynne Marshall, Nadine Gonzalez, Sarah M. Anderson
Chez Harlequin

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Auteur

Lynne Marshall, Nadine Gonzalez, Sarah M. Anderson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un goût d'inattendu ; Faux mariage, vrais serments ; L'enfant surprise du cheikh

Lynne Marshall, Nadine Gonzalez, Sarah M. Anderson

Paru le 03/08/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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9782280524186
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