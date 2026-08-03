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Savoir-vivre et savoir aimer ; Un enfant avec lui

Maureen Child, Melissa Senate

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Savoir-vivre et savoir aimer, Melissa Senate Enceinte par accident, Ginger se voit rejetée par le père de l'enfant, sous prétexte qu'elle n'a pas les codes nécessaires pour faire partie de son monde. Déterminée à le reconquérir, elle s'inscrit dans une école de savoir-vivre. Mais, alors que Ginger se démène pour changer, le filleul de la directrice, le si parfait James Callagher, la pousse à s'accepter et à s'aimer... autant qu'il semble l'apprécier lui-même. Un enfant avec lui, Maureen Child Si c'était bien avec l'intention de séduire cet homme solitaire que Daisy s'est fait embaucher auprès de Jericho King, elle n'avait en revanche pas prévu de tomber profondément amoureuse de lui. Alors, même si elle ne tarde pas à s'abandonner au désir qui crépite entre eux, elle sait qu'elle ne peut rien espérer. Car, tôt ou tard, Jericho découvrira les véritables raisons de sa présence chez lui... Romans réédités

Par Maureen Child, Melissa Senate
Chez Harlequin

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Auteur

Maureen Child, Melissa Senate

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Savoir-vivre et savoir aimer ; Un enfant avec lui

Maureen Child, Melissa Senate

Paru le 03/08/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280531689
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