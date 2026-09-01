Le rêve d'un enfant / Ensemble... pour toujours

Le rêve d'un enfant, Allie Kincheloe Sept ans plus tôt, l'infirmière Jess a été abandonnée, enceinte, par le père de son fils. Depuis, c'est sa famille contre le reste du monde ! Bien que son garçon rêve d'avoir un papa comme Beckett, cet homme formidable que la vie a placé sur leur route, elle craint de s'attacher à lui. Seulement, quand à la faveur d'une tempête tous deux sont amenés à travailler ensemble, Jess n'a d'autre choix que de faire face aux sentiments troublants que Beckett lui inspire... Ensemble... pour toujours, Janice Lynn Cara n'a aucune envie de revenir à Bloomberg, sa ville natale. Mais, comme le stipule le testament de son père, elle doit reprendre son cabinet médical pendant six mois, aux côtés du Dr Sloan Trenton, son associé. Si elle refuse, ce dernier obtiendra la maison familiale dans laquelle Cara a vécu tant de précieux souvenirs. Révoltée par cette idée, elle se résout donc à endurer ces longs mois en compagnie de ce médecin aussi insupportable que séduisant... Romans réédités