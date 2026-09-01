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#Roman francophone

Le rêve d'un enfant / Ensemble... pour toujours

Allie Kincheloe, Janice Lynn

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Le rêve d'un enfant, Allie Kincheloe Sept ans plus tôt, l'infirmière Jess a été abandonnée, enceinte, par le père de son fils. Depuis, c'est sa famille contre le reste du monde ! Bien que son garçon rêve d'avoir un papa comme Beckett, cet homme formidable que la vie a placé sur leur route, elle craint de s'attacher à lui. Seulement, quand à la faveur d'une tempête tous deux sont amenés à travailler ensemble, Jess n'a d'autre choix que de faire face aux sentiments troublants que Beckett lui inspire... Ensemble... pour toujours, Janice Lynn Cara n'a aucune envie de revenir à Bloomberg, sa ville natale. Mais, comme le stipule le testament de son père, elle doit reprendre son cabinet médical pendant six mois, aux côtés du Dr Sloan Trenton, son associé. Si elle refuse, ce dernier obtiendra la maison familiale dans laquelle Cara a vécu tant de précieux souvenirs. Révoltée par cette idée, elle se résout donc à endurer ces longs mois en compagnie de ce médecin aussi insupportable que séduisant... Romans réédités

Par Allie Kincheloe, Janice Lynn
Chez Harlequin

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Auteur

Allie Kincheloe, Janice Lynn

Editeur

Harlequin

Genre

Littérature française

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Le rêve d'un enfant / Ensemble... pour toujours

Allie Kincheloe, Janice Lynn

Paru le 01/09/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280534109
9782280534109
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