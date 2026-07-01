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Wolff Requiem

Christophe Oyra

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"Il y a des musiques pour chaque heure de la journée, pour chaque saison, chaque émotion, chaque lieu. ". . Sur la Planète des Arts, où la création est au coeur d'une société affranchie de l'échange monétaire, Yo, compositeur fraîchement débarqué, découvre au détour d'un bazar une mystérieuse partition manuscrite. A son écoute, il est bouleversé par la force émotionnelle de cette oeuvre et décide de découvrir qui en est à l'origine. Cette quête l'amènera à croiser les trajectoires d'artistes aux sensibilités contrastées, en proie à leurs doutes, leurs blessures et leurs espoirs. Roman de science-fiction humaniste, héritier de la Nouvelle Vague littéraire, Wolff Requiem est une tranche de vie d'artistes sur fond d'utopie, dont l'écho se propage bien au-delà des mots.

Par Christophe Oyra
Chez Christophe Oyra

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Auteur

Christophe Oyra

Editeur

Christophe Oyra

Genre

Science-fiction

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Wolff Requiem

Christophe Oyra

Paru le 01/07/2026

228 pages

Christophe Oyra

21,00 €

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