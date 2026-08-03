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#Polar

Des jumeaux à protéger ; Sombre menace

Janie Crouch, Barb Han

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Des jumeaux à protéger, Janie Crouch Des épaules larges, un sourire irrésistible... Assurément Tanner Dempsey, le shérif de Risk Peak, est un homme très séduisant. Pourtant, lorsqu'il pose sur elle son regard interrogateur, c'est la peur qui envahit Bree. Peur qu'il découvre sa véritable identité. Peur qu'il révèle par inadvertance sa présence à ceux qui les pourchassent, elle et les jumeaux que sa cousine lui a confiés avant de disparaître... Sombre menace, Barb Han Emue, Rebecca scrute la photo sur Internet. Après quinze ans de recherches, elle a retrouvé la trace de Shane, son petit frère disparu... Immédiatement, Rebecca veut contacter le jeune homme. Mais, le soir même, elle est victime d'une violente agression. Comprenant que sa découverte la met en danger, elle se tourne vers Brody, le rancher en qui elle a toute confiance, mais dont elle a brisé le coeur dix ans plus tôt... Romans réédités

Par Janie Crouch, Barb Han
Chez Harlequin

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Auteur

Janie Crouch, Barb Han

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Des jumeaux à protéger ; Sombre menace

Janie Crouch, Barb Han

Paru le 03/08/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280531177
9782280531177
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