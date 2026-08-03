Des jumeaux à protéger ; Sombre menace

Des jumeaux à protéger, Janie Crouch Des épaules larges, un sourire irrésistible... Assurément Tanner Dempsey, le shérif de Risk Peak, est un homme très séduisant. Pourtant, lorsqu'il pose sur elle son regard interrogateur, c'est la peur qui envahit Bree. Peur qu'il découvre sa véritable identité. Peur qu'il révèle par inadvertance sa présence à ceux qui les pourchassent, elle et les jumeaux que sa cousine lui a confiés avant de disparaître... Sombre menace, Barb Han Emue, Rebecca scrute la photo sur Internet. Après quinze ans de recherches, elle a retrouvé la trace de Shane, son petit frère disparu... Immédiatement, Rebecca veut contacter le jeune homme. Mais, le soir même, elle est victime d'une violente agression. Comprenant que sa découverte la met en danger, elle se tourne vers Brody, le rancher en qui elle a toute confiance, mais dont elle a brisé le coeur dix ans plus tôt... Romans réédités