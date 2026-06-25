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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Keuf keuf keuf

Lë Agary, Eléa Ma

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Ces dix nouvelles explorent la division politique, ce qui fait frontière, ce qui produit des collisions et des manquements, tout ce qui fait que notre quotidien est fait d'amitiés mais également de mésentente, d'accrochages, de souffrances et d'amertume. Chacune d'entre elles engage deux narrataires dans un dialogue silencieux avec als-mêmes à la rencontre d'un autrui en rapport fracturé, au-delà d'un gouffre apparemment infranchissable, en lieu et place d'une relation qui pourrait trouver à s'entendre. Dans ce monde noyé dans la violence, dont les relations sont d'emblée exclues, ravagées par l'incompréhension et la guerre, ce recueil interroge la possibilité d'une rupture et pourtant, peut-être, laisse entendre qu'entre nous, au-delà d'une supposée dichotomie bien ancrée existe bel et bien une relation ; ce qui nous lie, nous relie, c'est de l'ordre de l'intime : un inextinguible besoin de vivre ensemble.

Par Lë Agary, Eléa Ma
Chez Petites singularités

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Auteur

Lë Agary, Eléa Ma

Editeur

Petites singularités

Genre

Littérature française

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Keuf keuf keuf

Lë Agary, Eléa Ma

Paru le 25/06/2026

184 pages

Petites singularités

13,12 €

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