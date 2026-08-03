Une famille sous la menace ; Captive des sentiments ; La nuit où tout a commencé

Une famille sous la menace, Delores Fossen Ton heure approche. Le mot laissé sur la scène de crime est clair : Grace Granger, shérif de Renegade Canyon, est la prochaine victime de celui qu'elle poursuit. Pire encore, le tueur a décidé de s'en prendre aussi à Dutton McClennan, son ex et le père de son futur bébé. Dutton... dont la famille est l'ennemie jurée des Granger ! Dutton et Grace arriveront-ils à vivre assez longtemps pour se donner une seconde chance ? Captive des sentiments, Carla Cassidy Quand Colette sort enfin du coma, le chef de la police Etienne Savoie est à ses côtés. La rescapée du Voleur d'âmes est la seule à pouvoir identifier le criminel responsable de plusieurs disparitions dans les marais. Etienne se charge de protéger celle que le monstre menace. Et désormais, Colette craint d'être retrouvée par son bourreau... et d'avoir le coeur brisé par l'homme qui veille sur elle, jour et nuit. + 1 roman gratuit dans ce livre : La nuit où tout a commencé, Karen Whiddon - réédité