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#Roman francophone

Associés du désir

Louise Fuller

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Coup de foudre au bureau Le coup de foudre peut frapper partout... même au bureau ! Je vis un cauchemar éveillée. Mon père vient de précipiter ma famille dans un retentissant scandale, et me voilà contrainte de codiriger notre prestigieuse maison d'édition avec Renzo Valetti, mon pire ennemi ! Non seulement cet homme d'affaires arrogant a la fâcheuse tendance à me prendre de haut, mais je devine à la façon dont il me jauge qu'il n'a pas oublié le baiser que je lui ai volé autrefois. Qu'importe, s'il voit encore en moi l'innocente qu'il a rejetée ce jour-là, je saurai lui montrer la femme accomplie que je suis devenue. Une associée redoutable dont il ferait bien de se méfier !

Par Louise Fuller
Chez Harlequin

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Auteur

Louise Fuller

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Associés du désir

Louise Fuller

Paru le 01/09/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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