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#Roman francophone

Royale proposition

Lucy King

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Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Le roi Ivo Maximiliano doit se marier... ou abdiquer. Déterminé à régner, il se met en quête d'une épouse de convenance. Mais aucune candidate ne semble disposée à accepter ses conditions. Jusqu'à ce que la solution à son problème se présente dans son bureau. A n'en pas douter, Sofia Romero, son assistante imperturbable, ferait une reine parfaite ! Ce que Ivo ignore, c'est que Sofia est secrètement amoureuse de lui. Or, si la jeune femme a longtemps rêvé de cette proposition royale, elle l'imaginait synonyme d'amour...

Par Lucy King
Chez Harlequin

|

Auteur

Lucy King

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Royale proposition

Lucy King

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529839
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