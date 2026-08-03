Royale proposition

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Le roi Ivo Maximiliano doit se marier... ou abdiquer. Déterminé à régner, il se met en quête d'une épouse de convenance. Mais aucune candidate ne semble disposée à accepter ses conditions. Jusqu'à ce que la solution à son problème se présente dans son bureau. A n'en pas douter, Sofia Romero, son assistante imperturbable, ferait une reine parfaite ! Ce que Ivo ignore, c'est que Sofia est secrètement amoureuse de lui. Or, si la jeune femme a longtemps rêvé de cette proposition royale, elle l'imaginait synonyme d'amour...