Famille (re)composée

Un bonheur à trois, Michelle Douglas Pourquoi lui a-t-on confié son neveu, alors qu'elle n'a aucune expérience des bébés ? Sapphie connaît trop bien la réponse : parce qu'il n'y avait personne d'autre... Pour offrir un foyer au petit Harry, elle part à la recherche du ténébreux Liam Stapleton, espérant le convaincre d'accueillir ce bébé... dont il ignore l'existence. Le courage d'une maman, Tracy Madison Lorsqu'il découvre que Chelsea et son fils s'apprêtent à passer la nuit dans leur voiture, Dylan, bouleversé, propose à la jeune femme de s'installer dans sa maison de famille. Le lendemain matin, son interrogation n'a pas disparu : que va-t-il advenir de la courageuse maman, seule avec son enfant sur les routes du Colorado ? Bébé recherche parents, Liz Fielding Par amour, Grace a accepté de porter l'enfant de sa soeur. Mais quand la petite Posie perd brutalement ses parents, la jeune femme réalise qu'elle n'a aucun droit sur le bébé qu'elle a mis au monde ! Désespérée, Grace se tourne vers Josh, son amour de jeunesse. Josh, qui n'a pourtant jamais compris qu'elle ait eu ce bébé... Romans réédités
Par
Michelle Douglas, Tracy Madison, Liz Fielding Chez
Harlequin
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