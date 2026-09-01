Famille (re)composée

Un bonheur à trois, Michelle Douglas Pourquoi lui a-t-on confié son neveu, alors qu'elle n'a aucune expérience des bébés ? Sapphie connaît trop bien la réponse : parce qu'il n'y avait personne d'autre... Pour offrir un foyer au petit Harry, elle part à la recherche du ténébreux Liam Stapleton, espérant le convaincre d'accueillir ce bébé... dont il ignore l'existence. Le courage d'une maman, Tracy Madison Lorsqu'il découvre que Chelsea et son fils s'apprêtent à passer la nuit dans leur voiture, Dylan, bouleversé, propose à la jeune femme de s'installer dans sa maison de famille. Le lendemain matin, son interrogation n'a pas disparu : que va-t-il advenir de la courageuse maman, seule avec son enfant sur les routes du Colorado ? Bébé recherche parents, Liz Fielding Par amour, Grace a accepté de porter l'enfant de sa soeur. Mais quand la petite Posie perd brutalement ses parents, la jeune femme réalise qu'elle n'a aucun droit sur le bébé qu'elle a mis au monde ! Désespérée, Grace se tourne vers Josh, son amour de jeunesse. Josh, qui n'a pourtant jamais compris qu'elle ait eu ce bébé... Romans réédités