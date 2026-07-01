Trois personnages féminins : Rafotsy, Bako et Fara qui vont évoquer chacune à leur manière la nostalgie de leur pays. L'une d'entre elles, toujours observatrice n'a pu s'empêcher de faire exploser sa douleur en griffonnant sur des papiers. Fini la discrétion, tout doit être avoué. Cependant, cela n'est pas resté sans conséquences. Interpellées par cette nouvelle manière d'exposer des blessures assez profondes, toutes les trois décident de se retrouver pour en parler accompagnées de leurs familles. Sans pudeur ni culpabilité, elles font remonter à la surface des histoires de vies douloureuses. Des histoires qu'il fallait même cacher mais qui rongent effroyablement leur peuple. Leurs retrouvailles ressemblent à des moments de recherche, de questionnements personnels et collectifs. Comment trouver des remèdes quand le pays est tellement enfoncé dans une dégradation totale ? Perdre sa culture, oublier son histoire à cause de la violence, de l'injustice, de la pauvreté qui y règnent ? Est-il possible de construire une nouvelle fondation ? De qui et de quoi peut-on espérer ? De la famille, des amis, de chaque individu ? Qui est prêt à s'engager pour soigner les blessures ? Des échanges tendres mais bouleversantes entre ces trois femmes. Cet ouvrage est ainsi un des débuts d'action que maintenant "Il EST TEMPS DE SORTIR DU SILENCE" .