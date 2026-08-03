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#Roman francophone

L'héritier de Xander

Heidi Rice

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Dès sa rencontre avec le bel Alex, Poppy tombe amoureuse. Sur une île grecque, elle passe avec lui une nuit de passion merveilleuse. Hélas, alors qu'elle ne songe qu'à revoir son amant, elle découvre sa véritable identité. L'homme de ses rêves n'est autre que Xander Caras, le magnat du transport maritime. Et celui-ci est sur le point de s'unir à une princesse ! Pire encore, lorsque Xander découvre que Poppy attend un enfant de lui, il exige qu'elle le suive en mer... et l'épouse !

Par Heidi Rice
Chez Harlequin

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Auteur

Heidi Rice

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'héritier de Xander

Heidi Rice

Paru le 03/08/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280529808
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