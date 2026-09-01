Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Un tueur à leurs trousses / Une famille à défendre

Nicole Helm, Denise N. Wheatley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tueur à leurs trousses, Denise N. Wheatley " Non, je suis débordé. " Nia Brooks, nouvelle recrue de la police de Juniper, est prévenue : l'agent Drew Taylor, qui poursuit un tueur insaisissable, n'a pas le temps de jouer les mentors. Mais Nia est tenace et Drew sait reconnaître un bon flic. Ensemble, ils mènent l'enquête, tandis que se dessine un obstacle inattendu : une attirance mutuelle qui pourrait leur coûter leur lucidité et mettre Nia en danger... Une famille à défendre, Nicole Helm Carlyle Daniels a dû grandir trop vite. C'est pour ça qu'elle comprend si bien Izzy, la fille de Cash Hudson, son patron... et l'homme pour lequel elle réprime des sentiments inappropriés. Aussi, quand un inconnu menace de s'en prendre à l'adolescente de douze ans et à son père, Carlyle n'hésite pas à intervenir, mettant sa propre vie en danger. Mais Cash la repousse, prêt à tous les sacrifices pour protéger sa fille...

Par Nicole Helm, Denise N. Wheatley
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicole Helm, Denise N. Wheatley

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un tueur à leurs trousses / Une famille à défendre par Nicole Helm, Denise N. Wheatley

Commenter ce livre

 

Un tueur à leurs trousses / Une famille à défendre

Nicole Helm, Denise N. Wheatley

Paru le 01/09/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280531207
9782280531207
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.