Un tueur à leurs trousses / Une famille à défendre

Un tueur à leurs trousses, Denise N. Wheatley " Non, je suis débordé. " Nia Brooks, nouvelle recrue de la police de Juniper, est prévenue : l'agent Drew Taylor, qui poursuit un tueur insaisissable, n'a pas le temps de jouer les mentors. Mais Nia est tenace et Drew sait reconnaître un bon flic. Ensemble, ils mènent l'enquête, tandis que se dessine un obstacle inattendu : une attirance mutuelle qui pourrait leur coûter leur lucidité et mettre Nia en danger... Une famille à défendre, Nicole Helm Carlyle Daniels a dû grandir trop vite. C'est pour ça qu'elle comprend si bien Izzy, la fille de Cash Hudson, son patron... et l'homme pour lequel elle réprime des sentiments inappropriés. Aussi, quand un inconnu menace de s'en prendre à l'adolescente de douze ans et à son père, Carlyle n'hésite pas à intervenir, mettant sa propre vie en danger. Mais Cash la repousse, prêt à tous les sacrifices pour protéger sa fille...