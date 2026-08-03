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#Roman francophone

Une princesse à l'hôpital ; Tentation à Dubaï ; Un bébé à adopter

Kristine Lynn, Scarlet Wilson, Laura Iding

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Une princesse à l'hôpital, Kristine Lynn La princesse Emilia de Reyes est impatiente de commencer sa formation en obstétrique à l'hôpital de Minneapolis. Parce qu'elle y sera incognito, elle pourra enfin goûter à une vie normale. Dès son arrivée, elle s'offre ainsi un moment de pure liberté dans les bras d'un bel inconnu... pour découvrir le lendemain qu'il est son nouveau patron ! Si Emilia parvient à collaborer avec le Dr Aiodhan Adler malgré le désir qui brûle entre eux, leur relation prend un nouveau virage quand elle se découvre enceinte... Tentation à Dubaï, Scarlet Wilson Résolue à prendre un nouveau départ, Addy accepte un poste d'infirmière à Dubaï. Là-bas, elle compte bien oublier ses déconvenues sentimentales en tenant les hommes à distance. Pourtant, le Dr Théo Dubois, qui vient d'arriver lui aussi, éveille en elle de troublantes émotions. Des sentiments qui s'épanouissent encore lorsqu'elle apprend à le connaître et découvre qu'il est le parent dévoué d'un adorable garçon. C'est bien simple : auprès de Théo et du petit Max, Addy se sent soudain chez elle... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un bébé à adopter, Laura Iding - réédité

Par Kristine Lynn, Scarlet Wilson, Laura Iding
Chez Harlequin

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Auteur

Kristine Lynn, Scarlet Wilson, Laura Iding

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une princesse à l'hôpital ; Tentation à Dubaï ; Un bébé à adopter

Kristine Lynn, Scarlet Wilson, Laura Iding

Paru le 03/08/2026

464 pages

Harlequin

7,90 €

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