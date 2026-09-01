Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Un citadin à Twin Creeks / Une urgentiste à séduire

Sue MacKay, Kate MacGuire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un citadin à Twin Creeks, Kate MacGuire Twin Creeks est devenu le havre de paix de Lily, depuis la disparition tragique de son mari. Après avoir abandonné son poste trépidant d'infirmière urgentiste, elle consacre son énergie à sa fille Alexa. Jusqu'à l'arrivée du Dr Joe Chambers. Charmant, impulsif et célibataire, ce dernier lui redonne goût à la vie. Pourtant Lily reste prudente : non seulement Joe sera bientôt reparti, mais il semble dissimuler un secret... Une urgentiste à séduire, Sue MacKay Médecin urgentiste à bord d'un hélicoptère, Rosie mène une vie risquée. Sauf en amour : elle protège farouchement son coeur ! Aussi, le jour où son frère la prie de venir accompagnée à son mariage, est-elle contrariée. Et elle accepte avec soulagement la proposition du Dr Lucas Tanner de lui servir de cavalier. Mais la situation évolue dangereusement, lorsque, à la faveur de ce week-end festif, Rosie et Lucas partagent le même lit...

Par Sue MacKay, Kate MacGuire
Chez Harlequin

|

Auteur

Sue MacKay, Kate MacGuire

Editeur

Harlequin

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un citadin à Twin Creeks / Une urgentiste à séduire par Sue MacKay, Kate MacGuire

Commenter ce livre

 

Un citadin à Twin Creeks / Une urgentiste à séduire

Sue MacKay, Kate MacGuire

Paru le 01/09/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280529303
9782280529303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.