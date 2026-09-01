Un citadin à Twin Creeks / Une urgentiste à séduire

Un citadin à Twin Creeks, Kate MacGuire Twin Creeks est devenu le havre de paix de Lily, depuis la disparition tragique de son mari. Après avoir abandonné son poste trépidant d'infirmière urgentiste, elle consacre son énergie à sa fille Alexa. Jusqu'à l'arrivée du Dr Joe Chambers. Charmant, impulsif et célibataire, ce dernier lui redonne goût à la vie. Pourtant Lily reste prudente : non seulement Joe sera bientôt reparti, mais il semble dissimuler un secret... Une urgentiste à séduire, Sue MacKay Médecin urgentiste à bord d'un hélicoptère, Rosie mène une vie risquée. Sauf en amour : elle protège farouchement son coeur ! Aussi, le jour où son frère la prie de venir accompagnée à son mariage, est-elle contrariée. Et elle accepte avec soulagement la proposition du Dr Lucas Tanner de lui servir de cavalier. Mais la situation évolue dangereusement, lorsque, à la faveur de ce week-end festif, Rosie et Lucas partagent le même lit...