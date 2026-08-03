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Amoureuse bien malgré elle ; Alliance avec l'ennemi

Jules Bennett, Karen Booth

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Amoureuse bien malgré elle, Jules Bennett En quittant Stone River, dix ans plus tôt, Pepper n'avait emporté que son coeur en miettes. Aussi est-elle émue d'être de retour. D'autant qu'ici vit encore Nolan Elliott, son amour de jeunesse, qui n'avait pas voulu s'engager auprès d'elle. Aujourd'hui, pas question pour Pepper de retomber dans les bras de cet homme. Car c'est vers l'avenir qu'elle doit se tourner - pour son bien et celui de l'enfant qu'elle porte... Alliance avec l'ennemi, Karen Booth Anna Langford compte bien démontrer qu'elle est prête à diriger l'entreprise familiale. Et pour cela, elle n'hésitera pas à solliciter Jacob Lin. Tant pis s'il est l'ennemi juré de sa famille, et s'il l'a blessée, six ans plus tôt, en la repoussant. Il lui suffira d'ignorer les sentiments qu'il lui inspire ! Mais lorsqu'il lui propose un week-end avec lui afin de conclure un accord, elle sent son sang-froid l'abandonner... Romans réédités

Par Jules Bennett, Karen Booth
Chez Harlequin

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Auteur

Jules Bennett, Karen Booth

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Amoureuse bien malgré elle ; Alliance avec l'ennemi

Jules Bennett, Karen Booth

Paru le 03/08/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280531702
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