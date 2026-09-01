Retrouvailles au ranch / Mission : Seconde chance

Retrouvailles au ranch, Judy Duarte Miranda. Matt Grimes ne s'attendait vraiment pas à revoir son amour de jeunesse, et surtout pas ici ! Venu pour sa convalescence chez son oncle, le champion de rodéo se retrouve face à son passé et aux sentiments qu'il a un jour éprouvés pour celle qui lui a brisé le coeur. Mais Miranda, désormais mère d'une fillette de neuf ans, paraît porter un bien lourd secret... qui pourrait bien tout changer entre elle et lui. Mission : Seconde chance, Brenda Jackson De retour après huit mois d'absence, Mac découvre que son épouse Terri est partie quelques jours pour réfléchir... Déterminé à la reconquérir, le Navy SEAL la rejoint dans le Wyoming. Mais, prisonnière du drame qu'elle a dû affronter seule, Terri peine à lui ouvrir son coeur. Et lorsque, à cause d'une violente tornade, ils sont pris au piège d'une mine désaffectée, les deux époux ne peuvent plus fuir la vérité...